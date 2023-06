Exposition: « Impression taurine » Médiathèque de Soustons Soustons, 9 juin 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez découvrir l’exposition de Catherine Blondeel.

Exposition visible sur les horaires de la médiathèque.

Vernissage de l’exposition le 10 Juin à 12h..

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Catherine Blondeel’s exhibition.

Exhibition on view during the media library’s opening hours.

Opening on June 10 at 12pm.

Venga a descubrir la exposición de Catherine Blondeel.

La exposición puede visitarse durante el horario de apertura de la biblioteca.

Inauguración de la exposición el 10 de junio a las 12.00 h.

Besuchen Sie die Ausstellung von Catherine Blondeel.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen.

Vernissage der Ausstellung am 10. Juni um 12 Uhr.

