[Concert] Trio Chadé Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Catégories d’Évènement: Manche

Sourdeval

[Concert] Trio Chadé Médiathèque de Sourdeval, 10 mars 2023, Sourdeval. [Concert] Trio Chadé Vendredi 10 mars, 18h00 Médiathèque de Sourdeval

Tout public

Reprises de chansons française et internationales Médiathèque de Sourdeval 7 Boulevard Alsace Lorraine à Sourdeval Sourdeval Sourdeval 50150 Manche Normandie Chadé est un duo d’artistes animés par leur passion de la musique, né de la rencontre de Charlotte, chanteuse auteure compositrice et interprète à la voix chaude et puissante, et de Delphine, guitariste. Ce duo acoustique s’inspire d’un large spectre d’influences et de genres musicaux éclectiques qui se laissent entendre à travers leur choix de leurs reprises et leurs arrangements. Puis le duo est devenu trio avec l’arrivée de leur bassiste Olivier ! Un seul mot d’ordre pour ce groupe, prendre un plaisir toujours plus grand à jouer et évoluer ensemble, plaisir qu’ils ne demandent qu’à partager avec un public enthousiaste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T18:00:00+01:00

2023-03-10T19:00:00+01:00 ©Trio Chadé

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Médiathèque de Sourdeval Adresse 7 Boulevard Alsace Lorraine à Sourdeval Sourdeval Ville Sourdeval lieuville Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Departement Manche

Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

[Concert] Trio Chadé Médiathèque de Sourdeval 2023-03-10 was last modified: by [Concert] Trio Chadé Médiathèque de Sourdeval Médiathèque de Sourdeval 10 mars 2023 Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Sourdeval

Sourdeval Manche