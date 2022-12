[Exposition] Mer, présence amère Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Catégories d’évènement: Manche

Sourdeval

[Exposition] Mer, présence amère Médiathèque de Sourdeval, 10 janvier 2023, Sourdeval. [Exposition] Mer, présence amère 10 janvier – 28 février 2023 Médiathèque de Sourdeval

Entrée libre.

Peinture à l’huile de Marie-Claire Brunet & Photographies noir et blanc grand format de Pierre Boullé Médiathèque de Sourdeval 7 Boulevard Alsace Lorraine à Sourdeval Sourdeval Sourdeval 50150 Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T10:00:00+01:00

2023-02-28T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Sourdeval Autres Lieu Médiathèque de Sourdeval Adresse 7 Boulevard Alsace Lorraine à Sourdeval Sourdeval Ville Sourdeval lieuville Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Departement Manche

Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sourdeval/

[Exposition] Mer, présence amère Médiathèque de Sourdeval 2023-01-10 was last modified: by [Exposition] Mer, présence amère Médiathèque de Sourdeval Médiathèque de Sourdeval 10 janvier 2023 Médiathèque de Sourdeval Sourdeval Sourdeval

Sourdeval Manche