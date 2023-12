Impression 3D : la vie en volume Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Sommevoire Impression 3D : la vie en volume Médiathèque de Sommevoire Sommevoire, 22 février 2024 18:00, Sommevoire. Impression 3D : la vie en volume Jeudi 22 février 2024, 19h00 Médiathèque de Sommevoire sur inscription Comprendre la vision en 3 dimensions et découvrir la conception et l’impression 3D.

En partenariat avec la mediathèque départementale de Haute-Marne Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 18:00
Catégories d'Évènement: Haute-Marne, Sommevoire
Code postal 52220
Lieu Médiathèque de Sommevoire
Adresse 2 rue du pont 52220, Sommevoire
Ville Sommevoire
Departement Haute-Marne

