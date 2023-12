La Constellation joue avec la LudoDer Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Catégories d’Évènement: Haute-Marne

La Constellation joue avec la LudoDer
Mercredi 24 janvier 2024, 10h00
Médiathèque de Sommevoire
sur inscription

Les résidents du Foyer de vie de l'ADAMS viendront partager avec petits et grands des jeux de société originaux et participatifs fabriqués par leurs soins.

Médiathèque de Sommevoire
2 rue du pont 52220, Sommevoire
03 25 55 04 21
media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr

2024-01-24T10:00:00+01:00 – 2024-01-24T11:00:00+01:00

Heure : 09:00
Catégories d'Évènement: Haute-Marne, Sommevoire
Code postal 52220
Lieu Médiathèque de Sommevoire
Adresse 2 rue du pont 52220, Sommevoire
Ville Sommevoire
Departement Haute-Marne
Age min 3
Age max 99

