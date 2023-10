LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE NOVEMBRE 2023 Médiathèque de Sommevoire Sommevoire, 9 novembre 2023, Sommevoire.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

NOVEMBRE 2023 Jeudi 9 novembre, 18h30 Médiathèque de Sommevoire

Projection du film « Un beau geste«

Réalisé par Marie Ka, 52mn, Seppia Productions – 2022

Une forge de Haute-Marne (Bologne) datant du XIX siècle, asséchée par les rachats successifs de fonds de pension, périclitait dangereusement. Le savoirfaire unique de ses forgerons convainc Emmanuel Viellard, industriel français, de la racheter, de sauver les 600 emplois et d’en faire la forge la plus moderne d’Europe.

Comment vont-ils relever ce défi ? Comment métamorphoser cet outil industriel et concilier le geste ancestral avec les impératifs du 21e siècle ? La direction devra affronter le marché mondial et ses exigences, tandis que les forgerons vont être confrontés à la robotisation… Un film à hauteur d’homme qui raconte les quatre années de cette histoire unique de réindustrialisation. »

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:30:00+01:00

