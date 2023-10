« Au fil de mon arbre » par Cécile SOUCHOIS-BAZIN Médiathèque de Sommevoire Sommevoire, 8 novembre 2023, Sommevoire.

« Au fil de mon arbre » par Cécile SOUCHOIS-BAZIN Mercredi 8 novembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Entrée libre sur inscription

Ma maman m’a changé de nid comme le coucou ! Elle me cherche, m’appelle mais je ne reconnais pas sa voix. En attendant qu’elle me retrouve, je l’ai dessinée, découpée, pliée et bien installée dans ma poche. Comme cela je l’emmène partout avec moi, même à l’école et ça c’est rare ! Toute la nuit, maman reste avec moi. Je la pose sur l’oreiller et elle me berce, me raconte des histoires. Ce que je préfère c’est quand nous remontons le fil de mon arbre. Un arbre gigantesque avec de drôles d’oiseaux, de vrais zigotos !!

A partir de 3 ans – 40 min

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont, 52220 SOMMEVOIRE Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T11:00:00+01:00

Conte Conteur

