Atelier DIY : beauté au naturel Samedi 4 mars, 10h00 Médiathèque de Sommevoire

sur inscription

Venez fabriquer votre dentifrice naturel avec 3 recettes : gel, solide et pâte avec Corentine, esthéticienne-cosméticienne certifiée en aromathérapie scientifique. Atelier gratuit. Places limitées Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-04T12:00:00+01:00

