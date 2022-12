7e édition des Nuits de la Lecture : Apéro Coups de peur Médiathèque de Sommevoire Sommevoire Catégories d’évènement: Haute-Marne

7e édition des Nuits de la Lecture : Apéro Coups de peur Médiathèque de Sommevoire, 19 janvier 2023, Sommevoire. 7e édition des Nuits de la Lecture : Apéro Coups de peur Jeudi 19 janvier 2023, 19h00 Médiathèque de Sommevoire

sur inscription

Vous aimez échanger autour de vos coups de coeur, découvrir des nouveautés ou bien trouver des idées de lectures, rejoignez-nous pour un moment convivial et participatif. Thème de la peur ! Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est

03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T19:00:00+01:00

2023-01-19T21:00:00+01:00

