La science se livre Médiathèque de Sèvres Sèvres, 25 janvier 2024, Sèvres.

La science se livre Cette année on se met au sport ! 25 janvier – 17 février Médiathèque de Sèvres Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T14:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:30:00+01:00

Pour cette nouvelle édition de La science se livre 2024 en partenariat avec le Département des Hauts de Seine, on se met au sport !

Cette année, du 23 janvier au 17 février, la médiathèque de Sèvres conjugue le sport et la science au travers d’expositions, d’ateliers et conférences.

Consultez le programme !

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d'Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13

jeux olympiques sport