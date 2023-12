Nuit de la lecture 2024 Médiathèque de Sèvres Sèvres, 20 janvier 2024, Sèvres.

Nuit de la lecture 2024 Samedi 20 janvier 2024, 18h30 Médiathèque de Sèvres Entrée libre

Début : 2024-01-20T18:30:00+01:00 – 2024-01-20T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T18:30:00+01:00 – 2024-01-20T20:30:00+01:00

Les échappés de la coulisse vous proposent leur spectacle « Mythologivrée » à 19h à la médiathèque ! Et après le spectacle, rejoignez-nous pour un pot amical et des jeux autour de la mythologie (pour les plus jeunes mais pas que !)

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d'Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

Les échappés de la coulisse