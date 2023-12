Atelier « Signes avec bébé » Médiathèque de Sèvres Sèvres, 13 janvier 2024, Sèvres.

Atelier « Signes avec bébé » Samedi 13 janvier 2024, 10h00, 11h00 Médiathèque de Sèvres Entrée libre sur inscription

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T10:45:00+01:00

Fin : 2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:45:00+01:00

Deux ateliers animés par la Compagnie Maya, qui propose aux parents et aux bébés une nouvelle manière de communiquer avec la langue des signes française.

Les bébés commencent à faire leurs premiers gestes (coucou, bravo…) dès le plus jeune âge. En développant cette gestuelle naturelle, les bébés pourront s’exprimer plus tôt, réduire leurs frustrations, pleurs et colères. Grâce à de petits signes empruntés à la langue des signes française, ce langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé, de stimuler son système d’apprentissage et d’accompagner l’émergence de la parole. Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant.

