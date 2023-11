Happy SamZik : Concert-lecture « Les Luths des Mille et Une Nuits » Médiathèque de Sèvres Sèvres, 16 décembre 2023, Sèvres.

Happy SamZik : Concert-lecture « Les Luths des Mille et Une Nuits » Samedi 16 décembre, 17h00 Médiathèque de Sèvres Entrée libre. Tout public.

Outre sa passion pour la musique et les instruments rares, Julien Coulon est également un amoureux des Belles-lettres. Ce musicien concertiste spécialiste des cordes pincées nous propose un concert-lecture autour de cinq luths orientaux (qanbûs, oud, saz, kwîtra et bouzouki) et de contes tirés des Mille et Une Nuits, alternant pièces musicales, lectures de textes et présentations d’instruments.

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d'Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

Concert-lecture Contes des Mille et Une Nuits

Julien Coulon