Sèvres Gustav Mahler, le géant visionnaire, partie 2 Médiathèque de Sèvres Sèvres, 16 décembre 2023 09:00, Sèvres. Gustav Mahler, le géant visionnaire, partie 2 Samedi 16 décembre, 10h00 Médiathèque de Sèvres Entrée libre, réservation conseillée au 01 41 14 12 13 La Médiathèque vous propose régulièrement des ateliers de découverte musicale intitulés « Sur les Ailes de la Musique », animés par Elsa, notre spécialiste musique classique. La séance du 16 décembre est la 2ème partie de l’atelier dédié à Gustav Mahler, le géant visionnaire. Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 12 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

