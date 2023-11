Ateliers d’éveil musical parent/enfant Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres Ateliers d’éveil musical parent/enfant Médiathèque de Sèvres Sèvres, 9 décembre 2023, Sèvres. Ateliers d’éveil musical parent/enfant Samedi 9 décembre, 10h00 Médiathèque de Sèvres sur inscription 10h15 pour les enfants de 18 mois à 2 ans

11h15 pour les enfants de 3 à 4 ans

Inscriptions ouvertes à partir du 25 novembre Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d'Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

