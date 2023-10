Spectacle « Un beau livre » par la compagnie filou Médiathèque de Sèvres Sèvres, 25 novembre 2023, Sèvres.

Spectacle « Un beau livre » par la compagnie filou Samedi 25 novembre, 16h00 Médiathèque de Sèvres Entrée libre sur inscription (à partir du 7 novembre).

Quand les lapins lisent, l’imagination danse… Ernest a trouvé un livre et le ramène à son petit frère Victor. Ils découvrent un crapaud parlant qui ne sait plus cracher, une chaise bleue au milieu du désert, une vilaine sorcière qui veut être la-plus-belle, mais aussi qu’un livre peut s’avérer bien pratique pour se défendre quand rôde le danger…

Un spectacle adapté de quatre albums de Claude Boujon : Un beau livre, Le Crapaud perché, La Chaise Bleue, Ah ! les bonnes soupes.

« Un beau livre » met en scène les plaisirs… et les vertus de la lecture. Il rend hommage aux livres en général, à ceux de Claude Boujon en particulier qui continuent à bercer les imaginaires d’enfants.

Durée du spectace : 50 mn.

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

claude boujon spectacle jeunesse

Claude Boujon