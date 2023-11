Les Conteurs de Sèvres : le bestiaire de Boujon Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres Les Conteurs de Sèvres : le bestiaire de Boujon Médiathèque de Sèvres Sèvres, 18 novembre 2023, Sèvres. Les Conteurs de Sèvres : le bestiaire de Boujon Samedi 18 novembre, 11h00 Médiathèque de Sèvres Entrée libre dans la limite des places disponibles. Lapins, renards et autres animaux des campagnes… Les Conteurs reprennent le bestiaire de Claude Boujon pour cette racontée d’automne.

Samedi 18 novembre à 11h, pour les enfants de 0 à 6 ans. Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00 Claude Boujon Conteurs de Sèvres betidraws Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Age max 6 Lieu Ville Médiathèque de Sèvres Sèvres latitude longitude 48.8248;2.208354

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/