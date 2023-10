Exposition Claude Boujon Médiathèque de Sèvres Sèvres, 7 novembre 2023, Sèvres.

Exposition Claude Boujon 7 – 30 novembre Médiathèque de Sèvres Entrée libre.

L’exposition comporte des dessins originaux de ses albums et d’albums non édités, des épreuves avant impression et d’autres dessins originaux.

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T14:00:00+01:00 – 2023-11-07T19:30:00+01:00

2023-11-30T14:00:00+01:00 – 2023-11-30T19:30:00+01:00

Claude Boujon