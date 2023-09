Atelier DIY développement durable Médiathèque de Sèvres Sèvres, 28 octobre 2023, Sèvres.

Atelier DIY développement durable Samedi 28 octobre, 14h00 Médiathèque de Sèvres Entrée libre

Tout au long de l’année nous vous proposons des ateliers DIY développement durable, en partenariat avec la Maison de l’arbre et de la nature et GPSO : demandez le programme !

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres [{« link »: « https://mediatheque.sevres.fr/evenements-fr/evenements-reguliers/480-ateliers-developpement-durable »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:30:00+02:00

DIY Do It Yourself