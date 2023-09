Atelier posca Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres Atelier posca Médiathèque de Sèvres Sèvres, 7 octobre 2023, Sèvres. Atelier posca 7 – 25 octobre Médiathèque de Sèvres Sur inscription auprès des bibliothécaires. Trois ateliers de dessins aux feutres posca sont proposés par l’artiste Carolina Spielmann, dans le cadre de notre programmation pour le mois d’octobre qui met à l’honneur les cultures urbaines : les samedis 7 et 14 octobre, de 14h30 à 16h

le mercredi 25 octobre de 10h à 11h30 Les ateliers durent 1h30 et sont destinés aux enfants âgés de 7 à 11 ans. . Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres [{« type »: « phone », « value »: « 0141141213 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T11:30:00+02:00 posca atelier Carolina Spielmann Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Age min 7 Age max 11 Lieu Ville Médiathèque de Sèvres Sèvres latitude longitude 48.8248;2.208354

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/