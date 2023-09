Sur les ailes de la musique Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres Sur les ailes de la musique Médiathèque de Sèvres Sèvres, 30 septembre 2023, Sèvres. Sur les ailes de la musique Samedi 30 septembre, 10h00 Médiathèque de Sèvres inscription conseillée En déclinant le thème de la Pastorale en musique, nous irons de Beethoven à Britten, en passant par Rameau, Debussy, Rossini, Dukas, et bien d’autres encore.

Un voyage temporel autant que géographique… Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 14 12 13 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-sevres.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:30:00+02:00 musique classique atelier musical Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Médiathèque de Sèvres Sèvres latitude longitude 48.8248;2.208354

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/