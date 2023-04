Concert des élèves du Conservatoire de Sèvres Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Concert des élèves du Conservatoire de Sèvres Médiathèque de Sèvres, 15 avril 2023, Sèvres. Concert des élèves du Conservatoire de Sèvres Samedi 15 avril, 16h00 Médiathèque de Sèvres Entrée libre Intervention des grands élèves du 3ème cycle du Conservatoire : flûte traversière et clarinette. Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T16:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:30:00+02:00

2023-04-15T16:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Médiathèque de Sèvres Sèvres

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Concert des élèves du Conservatoire de Sèvres Médiathèque de Sèvres 2023-04-15 was last modified: by Concert des élèves du Conservatoire de Sèvres Médiathèque de Sèvres Médiathèque de Sèvres 15 avril 2023 Médiathèque de Sèvres Sèvres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine