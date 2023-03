Atelier manga avec Chidori K. Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier manga avec Chidori K. Médiathèque de Sèvres, 25 mars 2023, Sèvres. Atelier manga avec Chidori K. Samedi 25 mars, 16h00 Médiathèque de Sèvres Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans Venez apprendre à dessiner des personnages de manga avec l’illustratrice Chidori K. Apprentis mangakas, à vos crayons ! Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres [{« type »: « phone », « value »: « 0141141213 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

