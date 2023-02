Jeu du tri et devenir des déchets – SEVRES Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Jeu du tri et devenir des déchets – SEVRES Médiathèque de Sèvres, 1 mars 2023, Sèvres. Jeu du tri et devenir des déchets – SEVRES Mercredi 1 mars, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Médiathèque de Sèvres

Atelier gratuit en accès libre.

À partir d’un jeu de mise en situation réelle, vous apprendrez à mieux trier. Grâce aux réponses à vos questions, le tri des déchets n’aura plus de secret pour vous ! Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville-d’avray, Sèvres Les Bruyères Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France De 14h à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17 et de 17h à 18h. Atelier gratuit pour la famille, à partir de 6 ans. A la Médiathèque, 8 rue de Ville-d’Avray, Sèvres.

