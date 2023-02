City Hall : une passerelle entre le manga et la littérature Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Entrée libre, tout public Plongez dans l’univers Steam Punk du manga City Hall, un manga français dessiné par Guillaume Lapeyre et écrit par Rémi Guérin. Dans un XXème siècle fictionnel, l’écriture manuscrite est une arme : elle donne vie à tout ce que vous écrivez. Le papier, jugé dangereux, a donc été aboli, seul l’écriture numérique subsiste.

Mais voilà qu'un dangereux criminel utilise l'écriture comme instrument lors d'un attentat… La police fait alors appel à deux grands écrivains : Arthur Conan Doyle et Jules Verne. Venez découvir leurs aventures lors de l'exposition !

Médiathèque de Sèvres
8 rue de Ville d'Avray
Sèvres 92310
01 41 14 12 13

1 – 30 mars 2023

