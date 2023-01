Sur les ailes de la musique Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Sur les ailes de la musique Médiathèque de Sèvres, 4 février 2023, Sèvres. Sur les ailes de la musique Samedi 4 février, 10h00 Médiathèque de Sèvres Opéra seria, deuxième volet handicap moteur mi Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres Tandis que vous siroterez tranquillement un petit café, Elsa vous fera voyager dans l’opera seria, ce genre italien en vogue au XVIIIè siècle dans toute l’Europe.

D’anecdotes en extraits musicaux, l’opera seria n’aura bientôt plus aucun secret pour vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-04T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres lieuville Médiathèque de Sèvres Sèvres Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Sur les ailes de la musique Médiathèque de Sèvres 2023-02-04 was last modified: by Sur les ailes de la musique Médiathèque de Sèvres Médiathèque de Sèvres 4 février 2023 Médiathèque de Sèvres Sèvres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine