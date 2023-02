Exposition L’eau H2O Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

entrée libre Réalisation ESPACE DES SCIENCES – RENNES Après avoir scruté l’eau sous l’angle de la chimie, l’exposition nous questionne sur son origine : où se trouve l’eau dans la nature ? Mise en scène grâce à une magnifique infographie en trois dimensions, le cycle de l’eau n’en finit pas de nous impressionner. Et que serait la vie sans eau ? Comment vivre avec peu d’eau ? L’exposition présente également quelques exemples d’utilisation du précieux liquide par des animaux et des végétaux. ENTREE LIBRE – GROUPES SCOLAIRES SUR RESERVATION Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine 01 41 14 12 13 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

