Escape game Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Escape game Médiathèque de Sèvres, 21 janvier 2023, Sèvres. Escape game Samedi 21 janvier 2023, 14h00 Médiathèque de Sèvres

sur inscription

Le monde des livres Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d’Avray Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 41 14 12 13 https://mediatheque.sevres.fr https://www.facebook.com/mediatheque.sevres;https://www.instagram.com/mediathequedesevres Un virus a attaqué le monde des livres : les lettres sont tombées et toutes les pages sont blanches…

il faut retrouver les morceaux qui constituent un célèbre document pour éliminer le virus et sauver les livres et la lecture !

Réalisé par les élèves du club lecture et documentalistes du collège de Sèvres.

Séances de 30mn – 5/6 personnes maximum par équipe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T14:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Sèvres Autres Lieu Médiathèque de Sèvres Adresse 8 rue de Ville d'Avray Ville Sèvres Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Médiathèque de Sèvres Sèvres Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevres/

Escape game Médiathèque de Sèvres 2023-01-21 was last modified: by Escape game Médiathèque de Sèvres Médiathèque de Sèvres 21 janvier 2023 Médiathèque de Sèvres Sèvres Sèvres

Sèvres Hauts-de-Seine