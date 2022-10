Spéciale matinale « Ville & cinéma, histoire d’une rencontre » Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Spéciale matinale « Ville & cinéma, histoire d’une rencontre » Médiathèque de Sèvres, 8 octobre 2022, Sèvres. Spéciale matinale « Ville & cinéma, histoire d’une rencontre » Samedi 8 octobre, 10h15 Médiathèque de Sèvres

La ville a toujours fasciné les cinéastes. La médiathèque vous propose de découvrir cette relation privilégiée de la ville et du cinéma à travers divers genres cinématographiques. Médiathèque de Sèvres 8 Rue de ville d’Avray Les Bruyères Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

2022-10-08T10:15:00+02:00

2022-10-08T12:00:00+02:00

