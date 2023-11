[Loisirs] Atelier créatif Cartes de Noël Médiathèque de Servon Servon Catégories d’Évènement: Manche

Servon [Loisirs] Atelier créatif Cartes de Noël Médiathèque de Servon Servon, 20 décembre 2023, Servon. [Loisirs] Atelier créatif Cartes de Noël Mercredi 20 décembre, 14h00 Médiathèque de Servon Réservation conseillée, tout public Médiathèque de Servon 27 rue saint-grégoire 50170 servon Servon 50170 Manche Normandie 02 33 60 13 20 http://mediatheque.msm-normandie.fr Heures d’ouverture :

du lundi au samedi : 9h30-12h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Manche, Servon Autres Lieu Médiathèque de Servon Adresse 27 rue saint-grégoire 50170 servon Ville Servon Departement Manche Lieu Ville Médiathèque de Servon Servon latitude longitude 48.600973;-1.418675

Médiathèque de Servon Servon Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/servon/