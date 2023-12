Nuit de la lecture Médiathèque de Sequedin Sequedin, 20 janvier 2024, Sequedin.

Nuit de la lecture Samedi 20 janvier 2024, 10h30 Médiathèque de Sequedin gratuit sur inscription – Nombre de places limité

Pour faire écho aux Jeux Olympiques, le corps sera la thématique de cette nouvelle édition de la Nuit de la lecture, évènement national porté par plus de 4000 lieux culturels en France.

Pour 2024, la médiathèque sera à nouveau le relais de cette grande manifestation et proposera à cette occasion de nombreuses activités GRATUITES.

10h30 – 11h30 : séance de Pilate. Suzy, professeur diplômée, vous initiera à cette pratique physique par le biais d’exercices permettant d’améliorer et optimiser la posture et les fonctions du corps. Réservé aux adultes.

14h – 15h30 : atelier d’écriture calligramme. Les participants stimuleront leur imaginaire autant par les mots que par le visuel. Ils mettront en valeur leur composition écrite sous forme de dessin – réservé aux adultes

15h30 – 17 h : réalisation d’une fresque à la manière de Keith Haring . Comme l’artiste emblématique du Pop Art, les jeunes utiliserons leur corps pour transcrire le mouvement sur une toile géante – réservé aux 7 / 10 ans

Médiathèque de Sequedin Sequedin, 9 rue Carnot Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France

