Dans une ambiance tonifiante et détendue Pascale et Véronique vous proposent de participer à une séance de lecture particulière accompagnée de quelques exercices simples et ludiques pour expérimenter corporellement les disparates sociales et les persistances culturelles. Entre deux trainings, des plages de relaxation vous permettront de découvrir différents textes de la littérature féministe. La séance se terminera par quelques exercices de stretching mental pour éviter les visions étriquées et les courbatures du consentement.

Médiathèque de Sequedin Sequedin, 9 rue Carnot Sequedin 59320

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:30:00+02:00

