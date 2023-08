Fresque du climat familiale et fresque numérique Médiathèque de Sequedin Sequedin Catégories d’Évènement: Nord

Sequedin Fresque du climat familiale et fresque numérique Médiathèque de Sequedin Sequedin, 16 septembre 2023, Sequedin. Fresque du climat familiale et fresque numérique Samedi 16 septembre, 14h00 Médiathèque de Sequedin Sur inscription C’est quoi une Fresque ? C’est un jeu qui se joue en équipe pour mieux comprendre un thème et ses impacts : Fresque du Climat, bien entendu, et aussi de la Biodiversité, du Numérique, de l’Alimentation , de Notre Équilibre, des Déchets️… Samedi 16 et Dimanche 17 septembre, le matin ou l’après-midi, vous aurez l’embarras du choix, à proximité de chez vous, pour participer à des ateliers de sensibilisation ludiques et collaboratifs. Fresque du climat familiale, à partir de 9 ansle samedi 16 septembre de 14h à 16h

Fresque du numérique, le 16 septembre de 14h à 17h Médiathèque de Sequedin Sequedin, 9 rue Carnot Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/1001fresques-comines-mediatheque-ducarin&multi=28946&parent=1001fresques »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

