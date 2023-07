Goûter lecture Médiathèque de Sequedin Sequedin, 19 juillet 2023, Sequedin.

Goûter lecture Mercredi 19 juillet, 15h00 Médiathèque de Sequedin entrée libre

Dans le cadre de l’opération « Lisons dehors » en partenariat avec l’association « Lis avec moi » et la MEL, la médiathèque de Sequedin invite petits et grands à venir écouter des histoires autour d’un goûter.

Médiathèque de Sequedin Sequedin, 9 rue Carnot Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@sequedin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.sequedin.fr/cms/articleview/id/163 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

lecture heure du conte

