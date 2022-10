Spectacle « Chantons la nature » à Sequedin Médiathèque de Sequedin Sequedin Catégories d’évènement: Nord

Spectacle « Chantons la nature » à Sequedin
Samedi 15 octobre, 19h00
Médiathèque de Sequedin

Gratuit, entrée libre, tout public

La médiathèque de Sequedin vous propose d’assister à un spectacle sur la nature dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France Spectacle En aparté « Chantons la nature » Le groupe « La voix des possibles » animera un récital participatif où chacun pourra pousser la chansonnette sur des titres abordant la nature.

Que vous soyez une casserole confirmée ou un chanteur de salle de bains, n’hésitez pas à nous rejoindre pour un moment convivial. Tout public

