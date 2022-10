Atelier Journée chantante à Sequedin Médiathèque de Sequedin Sequedin Catégories d’évènement: Nord

Atelier Journée chantante à Sequedin Médiathèque de Sequedin, 15 octobre 2022, Sequedin. Atelier Journée chantante à Sequedin Samedi 15 octobre, 09h30 Médiathèque de Sequedin

Gratuit, sur inscription, places limitées

La bibliothèque de Sequedin vous propose un atelier Journée chantante encadrée par des intervenants de l’association PAJL dans le cadre des Nuits des bibliothèques. Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France Atelier « Journée chantante »

Encadré par des intervenants musiciens/chanteurs/chefs de chœur de l’association PAJL (Promotion d’Animation et de Loisirs envers la Jeunesse).

Les jeunes participeront à des ateliers chants, d’expression corporelle et de rythmes et découvriront le chant choral polyphonique sur le thème de la Nature et de l’écologie. Une restitution de leur production aura lieu en fin de journée. Pour les jeunes de 8 à 14 ans

2022-10-15T09:30:00+02:00

2022-10-15T18:30:00+02:00 Médiathèque de Sequedin

