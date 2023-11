Eveil musical et corporel Médiathèque de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Eveil musical et corporel Médiathèque de Senlis Senlis, 7 février 2024, Senlis. Eveil musical et corporel Mercredi 7 février 2024, 15h00 Médiathèque de Senlis Sur inscription au 03 44 32 04 00 à partir du 10 janvier Cette séance d’éveil culturel permettra à votre enfant d’acquérir, en s’amusant, des notions musicales grâce à des jeux associant mouvement corporel, chant et écoute de la musique. Le rapport à l’espace et à autrui sera également développé. Médiathèque de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T15:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

2024-02-07T15:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque de Senlis Adresse 1 rue Bellon 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 3 Age max 5 Lieu Ville Médiathèque de Senlis Senlis latitude longitude 49.205022;2.590231

Médiathèque de Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/