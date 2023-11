Eveil musical et corporel Médiathèque de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Eveil musical et corporel Médiathèque de Senlis Senlis, 10 janvier 2024, Senlis. Eveil musical et corporel Mercredi 10 janvier 2024, 15h00 Médiathèque de Senlis Sur inscription au 03 44 32 04 00 à partir du 16 décembre Cette séance d’éveil culturel permettra à votre enfant d’acquérir, en s’amusant, des notions musicales grâce à des jeux associant mouvement corporel, chant et écoute de la musique. Le rapport à l’espace et à autrui sera également développé. Médiathèque de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque de Senlis Adresse 1 rue Bellon 60300 Senlis Ville Senlis

