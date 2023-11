Atelier origami de Noël Médiathèque de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Atelier origami de Noël Médiathèque de Senlis Senlis, 16 décembre 2023, Senlis. Atelier origami de Noël Samedi 16 décembre, 10h30, 14h30 Médiathèque de Senlis Sur inscription En ce mois de décembre, initiez-vous à l’origami, cet art du pliage ancestral et réalisez des décorations aux formes insolites pour les fêtes !

Atelier adultes à 10h30 et enfants (à partir de 8 ans) à 14h30

Inscription à partir du 25 novembre 2023 Médiathèque de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque de Senlis Adresse 1 rue Bellon 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Senlis Senlis latitude longitude 49.205022;2.590231

Médiathèque de Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/