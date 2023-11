Les Nocturnes de la Médiathèque avec le Conservatoire municipal Médiathèque de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Les Nocturnes de la Médiathèque avec le Conservatoire municipal Médiathèque de Senlis Senlis, 12 décembre 2023, Senlis. Les Nocturnes de la Médiathèque avec le Conservatoire municipal Mardi 12 décembre, 18h00 Médiathèque de Senlis Les élèves des 4 ateliers de musiques actuelles seront présents. Des premiers niveaux aux élèves les plus confirmés, le répertoire sera surtout de la musique pop/rock anglo-saxonne. Médiathèque de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@vill-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T18:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00

2023-12-12T18:00:00+01:00 – 2023-12-12T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque de Senlis Adresse 1 rue Bellon 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Médiathèque de Senlis Senlis latitude longitude 49.205022;2.590231

Médiathèque de Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/