Senlis Les RDV BD Médiathèque de Senlis Senlis, 2 décembre 2023, Senlis. Les RDV BD Samedi 2 décembre, 15h00 Médiathèque de Senlis Le RDV BD est une rencontre conviviale et un moment d’échange sur des titres de BD, mangas ou comics.

Les participants font découvrir leurs coups de coeur.

Vous pouvez aussi venir simplement écouter les coups de coeur des participants. Médiathèque de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T16:00:00+01:00

