Comité de lecture jeunesse Médiathèque de Senlis Senlis, 25 novembre 2023, Senlis.

Comité de lecture jeunesse Samedi 25 novembre, 10h00 Médiathèque de Senlis Entrée libre.

Vous aimez la littérature jeunesse ?

Le comité de lecture jeunesse vous permet d’emprunter une sélection de livres nouvellement acquis par la médiathèque et de les faire découvrir à vos enfants.

Nous nous retrouvons tous les mois et demi environ pour échanger autour de la littérature jeunesse et du plaisir de lire.

Médiathèque de Senlis 1 rue Bellon 60300 Senlis Senlis 60300 Oise [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00