Semons le printemps avec la grainothèque Médiathèque de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Semons le printemps avec la grainothèque Médiathèque de Senlis, 25 mars 2023, Senlis. Semons le printemps avec la grainothèque 25 mars et 1 avril Médiathèque de Senlis Gratuit Les bénévoles du Collectif Senlisien en Transition vous offrent des graines à semer.

C’est un moment d’échanges de pratiques, de conseils et de graines. Médiathèque de Senlis 1 Place Saint-Pierre, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://Instagram.com/senlis_en_transition »}, {« type »: « email », « value »: « grainotheque_senlis@framalistes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00 Graines partage semer

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Médiathèque de Senlis Adresse 1 Place Saint-Pierre, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Médiathèque de Senlis Senlis

Médiathèque de Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Semons le printemps avec la grainothèque Médiathèque de Senlis 2023-03-25 was last modified: by Semons le printemps avec la grainothèque Médiathèque de Senlis Médiathèque de Senlis 25 mars 2023 Médiathèque de Senlis Senlis Senlis

Senlis Oise