TERO, expérience immersive Médiathèque de Schirmeck Schirmeck

TERO, expérience immersive Touche Ecoute Rêve Observe Samedi 16 mars, 15h00 Médiathèque de Schirmeck

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

4 espaces de rêve éveillé et de découverte où les enfants et leurs parents ou accompagnant.e.s cheminent et explorent librement. L’univers de TERO invite adultes et enfants à créer une parenthèse de douceur où les trésors de la Nature viendront nourrir leur émerveillement.

TERO, un lieu de rencontre et d’écoute.

TERO, une expérience sans barrière linguistique, intimiste et poétique.

2 sessions de 15 enfants seront possibles avec leur(s) accompagnants : à 15h et 16h. Accessible de 6 mois à 6 ans.

Médiathèque de Schirmeck 3 place du Marché 67130 SCHIRMECK Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est