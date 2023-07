Parcours commenté de l’exposition « dépendances de l’abbaye de Savigny » Médiathèque de Savigny 69210 – 15 route de Sain Bel – 69210 Savigny, 16 septembre 2023, Savigny.

Rejoignez-nous aux Rencontres du Graappa le 16 septembre à 10h30 où l’histoire rencontre la modernité, et où les prieurés et châteaux de Savigny vous ouvrent leurs portes pour une expérience culturelle exceptionnelle.

Ne manquez pas l’opportunité de participer à cet événement culturel qui s’inscrit dans le cadre des Journées du patrimoine.

Savigny, un lieu chargé d’histoire, est le théâtre d’une exposition inédite.. Son message pluriel résonne en nous, éveillant notre curiosité et nous incitant à remettre en question nos perceptions. Plongez-vous dans une histoire qui a profondément marqué Savigny et son territoire, où chaque détail témoigne du travail acharné des moines et de leur impact sur la société.

Les moines, malgré eux, ont su valoriser le travail, en particulier le travail manuel. Leur dévouement a donné naissance à des inventions qui ont marqué notre société. Découvrez comment le monachisme a façonné notre conception du temps, avec une mesure précise du temps qui régule nos vies. Explorez également le culte des morts, une pratique qui a laissé une empreinte indélébile sur notre approche de la mémoire et du respect envers nos ancêtres.

Parcourez également les débats d’idées qui ont animé les monastères, témoignant de leur rôle central dans la diffusion et l’échange des connaissances.

