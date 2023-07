Exposition-Aventure interactive : Qui a refroidi Lemaure ? Médiathèque de Sare Sare, 15 juillet 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

La médiathèque de Sare accueille une Exposition-Aventure interactive qui invite les jeunes (à partir de 10 ans) et les moins jeunes à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une expérience à vivre en solo, en tandem ou en famille…

L’histoire : Qui a refroidi Lemaure ?

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?

Séraphin LIMIER, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire ? Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, collecter les indices, interroger les témoins… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le coupable !

Les visiteurs sont tous des inspecteurs qui s’ignorent.

Durée : 30-45min.

Médiathèque de Sare

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Sare media library is hosting an interactive Exhibition-Adventure, inviting young and old (aged 10 and over) to enter a fictional story and become one of its protagonists. An experience to be enjoyed solo, in tandem or with the whole family?

The story: Who cooled Lemaure down?

That morning, at 26 rue Dampierre, a young man was found defenestrated. Among the building?s five occupants, from the concierge to the little old lady, from the perfect couple to the next-door neighbor, no one saw a thing. Suicide, murder, what happened?

Séraphin LIMIER, a PJ legend, hires you as a trainee detective? Equipped with an interactive tablet, come and explore the plot, collect clues and question witnesses? There?s no doubt that at the end of this investigation, you?ll find the culprit!

All visitors are unknowing detectives.

Duration: 30-45min

La mediateca de Sare acoge una exposición-aventura interactiva que invita a grandes y pequeños (a partir de 10 años) a convertirse en uno de los protagonistas de una historia de ficción. Es una experiencia que puedes disfrutar solo, en pareja o en familia?

La historia: ¿Quién dio la espalda a Lemaure?

Esa mañana, en el número 26 de la rue Dampierre, un joven fue encontrado defenestrado. Ninguno de los cinco ocupantes del edificio, desde el conserje hasta la anciana, desde la pareja perfecta hasta el vecino de al lado, vio nada. Suicidio, asesinato, ¿qué pasó?

Séraphin LIMIER, una leyenda de PJ, le contrata como detective en prácticas? Armado con una tableta interactiva, venga a explorar la trama, recoger pistas, interrogar a los testigos? ¡No hay duda de que al final de esta investigación encontrarás al culpable!

Los visitantes son todos detectives por derecho propio.

Duración: 30-45 minutos

In der Mediathek von Sare findet eine interaktive Abenteuerausstellung statt, die Jugendliche (ab 10 Jahren) und Junggebliebene dazu einlädt, in eine fiktive Geschichte einzutauchen und selbst zu einem Protagonisten zu werden. Ein Erlebnis, das man allein, im Tandem oder mit der ganzen Familie erleben kann?

Die Geschichte: Wer hat Lemaure kaltgestellt?

An diesem Morgen wird in der Rue Dampierre 26 ein junger Mann defenestriert aufgefunden. Von den fünf Bewohnern des Gebäudes, von der Hausmeisterin bis zur kleinen alten Dame, vom perfekten Paar bis zum Nachbarn, hat niemand etwas gesehen. Selbstmord, Mord, was ist passiert?

Seraphim LIMIER, eine Legende der PJ, stellt Sie als Inspektor-Praktikant ein? Mit einem interaktiven Tablet ausgestattet, können Sie die Schauplätze der Handlung durchstreifen, Indizien sammeln und Zeugen befragen Zweifellos werden Sie am Ende dieser Ermittlungen den Schuldigen finden!

Die Besucher sind alle Inspektoren, die sich selbst nicht kennen.

Dauer: 30-45min

