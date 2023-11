Projection documentaire « I comme illettré » Médiathèque de Samadet Samadet, 21 novembre 2023, Samadet.

Samadet,Landes

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire et des actions de lutte contre l’illettrisme menées par les médiathèques Chalosse Tursan, une projection documentaire suivie d’un échange avec la réalisatrice Clara Elalouf est proposée. Sur réservation..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

Médiathèque de Samadet Place de la Faïencerie

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of Documentary Film Month and the fight against illiteracy organized by the Chalosse Tursan media libraries, we are offering a documentary screening followed by a discussion with director Clara Elalouf. Reservations required.

En el marco del Mes del Cine Documental y de la lucha contra el analfabetismo que llevan a cabo las mediatecas Chalosse Tursan, se ofrece una proyección de un documental seguida de un coloquio con la directora Clara Elalouf. Es necesario reservar.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms und der Aktionen zur Bekämpfung des Analphabetismus, die von den Mediatheken Chalosse Tursan durchgeführt werden, wird eine Dokumentarfilmvorführung mit anschließendem Gespräch mit der Regisseurin Clara Elalouf angeboten. Mit Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-11-08 par Landes Chalosse