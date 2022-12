Girlz Médiathèque de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Sainte-Foy-d'Aigrefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Girlz
7 janvier – 6 mars 2023
Médiathèque de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille

Découvrez grâce à l’exposition « Girlz » les pionnières du mouvement tel que Millie Jackson ou Sha Rock du collectif « Funky 4+1 » Médiathèque de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 3 avenue Joseph Huc – 31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie Dès les débuts du hip-hop à New-York dans le courant des années 70, les femmes sont parties prenantes de son explosion : danse, grafitti, deejaying et rap. Pas évident au sein d’un mouvement majoritairement masculin et ayant tendance à une certaine misogynie. Mais cela n’empêchera nullement les femmes d’y trouver leur place et où elles aborderont des thèmes parfois plus sensibles : dangers de la rue, maternité précoce et difficulté à se faire respecter.

Découvrez grâce à l’exposition « Girlz » les pionnières du mouvement tel que Millie Jackson ou Sha Rock du collectif « Funky 4+1 » ainsi que les stars planétaires d’aujourd’hui en passant par les incontournables des années 80 que sont Salt N Pepa ou bien Queen Latifah.

