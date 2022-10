Médiathèque de Saint-Yrieix : Vacances spéciales Harry Potter.

2022-10-26 – 2022-11-05 L’univers de Harry Potter débarque à la médiathèque ! A l’occasion du vingtième anniversaire de la sortie du premier film de la saga, l’équipe de la médiathèque vous a concocté de nombreuses animations tout au long des vacances ! ESCAPE GAME. Du mercredi 26 octobre au samedi 5 novembre – A partir de 13 ans. Tentez de résoudre les énigmes de notre Escape game spécial Harry Potter. Renseignements et inscriptions à la médiathèque 05 55 08 88 79 LECTURE. Découvrez et empruntez des livres sur l’univers imaginé par l’autrice J.K. Rowling. Mercredi 26 octobre – 15h. Retrouvez-nous au Cinéma AREVI et revivez les aventures du célèbre sorcier, lors de la lecture du premier chapitre et de la projection du 3ème opus « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban ». La séance de cinéma est payante. APRÈS-MIDI B.U.S.E. Vendredi 28 octobre – 14h30-17h30. A partir de 9 ans. Assiste aux cours de sorcellerie proposés par l’équipe de la médiathèque et passe ton examen de fin d’année pour obtenir ton brevet universel de sorcellerie élémentaire !

N’oublie pas ta lettre d’admission qui te sera remise lors de ton inscription pour participer.Gratuit. Sur inscription à la médiathèque, le nombre deplaces est limité. QUIZ. Samedi 29 octobre – 17h. Ados dès 11 ans et adultes Quiz spécial Harry Potter, c’est le moment de tester vos connaissances, des prix sont à gagner pour les incollables.Gratuit. Sur inscription à la médiathèque ATELIER CRÉATIF. Samedi 29 octobre – 17h – A partir de 6 ans. Evade-toi dans l’univers de Harry Potter à travers des jeux et des ateliers de décoration. Gratuit. Sur inscription à la médiathèque, le nombre de places est limité. LE CHÂTEAU DES SORTILÈGES

Mercredi 2 novembre – 14h. Rendez-vous au Château de La Brégère. A partir de 15 ans Un après-midi dont vous êtes le héros : cette animation proposée par Pascal Tresson, permet à chacun de vivre le temps d’un après-midi dans la peau d’une magicienne, d’un guerrier, d’un elfe … sans bouger de son siège. Inspiré des jeux de rôle, ce concept est cependant accessibleà tous, les participants n’ont rien à interpréter et il ne nécessite aucune compétence spécifique. Gratuit. Sur inscription à la médiathèque, le nombre de places est limité. dernière mise à jour : 2022-09-29 par

