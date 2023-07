Exposition « De fil en aiguille » Médiathèque de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche, 1 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Exposition « De fil en aiguille » 1 juillet – 1 septembre Médiathèque de Saint-Yrieix Entrée libre

Renaissance et Moyen-Âge, corsages et matériels de couture.

Siân Vendette est une créatrice et couturière qui dirige son entreprise Vendetta Couture depuis 2006.

Originaire de la petite ville de Harlech sur la côte nord du pays de Galles (Royaume-Uni), Siân est aujourd’hui installée à Saint-Germain-les-Belles.

Très jeune, elle développe une passion pour la couture et confectionne des robes pour ses poupées, s’inspirant des tenues portées par les Dames du château local de son enfance. C’est désormais à travers les nombreuses bâtisses historiques du Limousin que Siân puise sa créativité.

Médiathèque de Saint-Yrieix 16, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.08.88.79 https://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/ Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

© Sian Vendette